國際少年運動會 桃園小將2天勇奪4金

桃園市代表隊拿下女子400接力金牌，左起鍾兆妍、曾琬鈞、周靖軒、陳郁阡。（桃市教育局提供）

［記者陳昀／桃園報導］國際少年運動會正在以色列耶路撒冷舉行，桃園市派出18位選手出賽田徑、游泳、柔道3個項目，與來自27國、1200多位選手競技，賽事今天進行到第2天，桃園代表隊累積拿下4金3銀6銅。

繼會稽國中李達蘊昨天率先於60公斤量級個人組攻下1金，桃園市柔道小將今天在團體賽技壓地主隊以色列，以4比1得分率先拿下1金。冠軍賽中，來自楊梅國中的先鋒許民煒纏鬥對手3分鐘，緊接會稽國中的次鋒李芷頤一上場迅雷不及掩耳地壓制對方拿下第1分；中堅會稽國中李達蘊也靠著打死不退精神、有力下盤得1分；副將楊梅國中余欣苡、主將楊梅國中古毅凡更挾連下兩城的氣勢再拿2分。

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田徑選手鍾兆妍目前就讀瑞原國中，在女子400公尺個人賽拿下一金，並與慈文國中陳郁阡、仁和國中周靖軒、青溪國中曽琬鈞組隊參與女子400公尺接力，靠著絕佳默契與實力，以49.97的成績拿下金牌。

今天桃園代表隊還拿下5銅：瑞源國中張庭豪男子組400公尺、光明國中李振雄男子組跳高、龍岡國中范姜俊瑜男子組100公尺、仁和國中周靖軒女子組100公尺，以及徐稷庭、張庭豪、李振雄與范姜俊瑜所組合的男子組400公尺接力項目；另在游泳項目，福豐國中王婉蓁、南崁國中許立諭分別拿下女子組50公尺蝶式與男子組50公尺蛙式第4名。

桃園市代表隊今天在柔道團體賽技壓地主隊以色列，拿下金牌；左起教練周鴻傑、李芷頤、許民煒、李達蘊、余欣苡、古毅凡。（桃市教育局提供）