MLB》補強腳步不落洋基 紅襪總裁表示滿意

紅襪隊棒球事務總裁唐布洛斯基。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕在補進守備優異的前明星二壘手金斯勒（Ian Kinsler）、右打一壘手皮爾斯（Steve Pearce），以及今年東山再起的先發投手艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）後，紅襪隊的棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示對補強的結果相當滿意。

唐布洛斯基表示：「我們相當程度的補強了球隊，而在我們的討論中，比起牛棚，其他位置的補強意義更為重大。能得到艾歐瓦迪對我們至關重要，我們獲得了一個之後有能力轉任牛棚的先發投手。」

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唐布洛斯基：「我們也討論過有關改善二壘，在這位置上，防守是我們的優先考量。而大聯盟並沒有完美的球隊。我知道人們總是在談論為牛棚多添加人手的話題，不過我認為目前我們後援投手群相當不錯。」

紅襪隊新同學金斯勒。（資料照，美聯社）

唐布洛斯基也表示，紅襪並非完全沒有尋求補強牛棚的機會，但是升級幅度不大。「我們可以透過內部的改進來讓牛棚更好。我們陣中已經有了交易市場上類似的球員。松伯格（Tyler Thornburg）丟得越來越好，而且貝瑞瑟（Ryan Brasier）也表現出色，我們也找不到比他更好的選手了。」唐布洛斯基說道。

「我們現在是一支很均衡的球隊，也有不錯的陣容深度。」，唐布洛斯基說，「我們事情都做得很好，球也打得好，全隊的化學效應很棒，從制服組到教練都很優秀地各司其職。」

在老闆表示願意加碼資金之下，紅襪隊連番補強過後，也必須繳納更多的豪華稅、以及接受選秀順位往後退的後果。目前紅襪隊75勝34負在全大聯盟排名第一，領先第二名的洋基隊多達5.5場勝差。