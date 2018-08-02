NBA》曾經的小鬼成現在的對手 葛瑞芬觀影嘆：老了（影音）

You might notice some familiar faces react to @BlakeGriffin23's MONSTER SLAMS at 2012 @USABasketball Camp! #NBADunkWeek pic.twitter.com/UrYeD1GF2C — NBA （@NBA） 2018年7月27日

〔體育中心／綜合報導〕歲月不饒人？近日NBA推特官網上傳一部2012年葛瑞芬（Blake Griffin）在美國隊訓練營灌籃的影片。片中葛瑞芬連續上演兩記猛力灌籃，而引起片中圍觀的高中生驚呼連連。灌籃美技也許吸睛，但影片的重點並非如此，只見製片者用後製一一圈選觀眾，每一位都是後來進NBA的球員，儘管當時都還只是高中生。

看著當年的小弟弟們都成為同事，葛瑞芬大嘆變老了。（資料照，法新社）

在這些被點名的觀眾中，較出名的有太陽現任一哥布克（Devin Booker）、灌籃王拉文（Zach LaVine）、D.羅素（D'Angelo Russell）、藍道（Julius Randle）、哈特（Josh Hart）等，當時都還只是非常稚嫩的高中生。拉文一臉不可置信、D.羅素還對著鏡頭大喊：「他甚至沒延伸身體！」

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影片還有後續，昨日NBA推特官網又再上傳一部影片。這次是目前身在今年美國隊迷你訓練營的葛瑞芬對這部影片的反應。片中只見葛瑞芬直呼不可思議、「太瘋狂了」，同時也感嘆自己老了。

Six years later, @BlakeGriffin23 reacts to his famous @USABasketball dunk clips in Las Vegas! pic.twitter.com/6JdpzjZ6x7 — NBA （@NBA） 2018年8月1日

「這真的很瘋狂，這些小子現在都進NBA了。這讓我覺得自己老了。」葛瑞芬感嘆道。不過，他馬上找理由振作：「那時我大概22歲，也就是說我也只比他們大四歲。」

另外有趣的是，葛瑞芬還拿著片中布克青澀的畫面給同樣也在訓練營的布克看。布克一看急忙尷尬的跑走。

順帶一提，片中對葛瑞芬的灌籃不可置信的拉文，後來竟然成為連兩屆灌籃大賽冠軍。

同樣參加訓練營的布克。（資料照，法新社）

兩屆灌籃大賽冠軍的拉文。（資料照，法新社）

D.羅素。（資料照，USA TODAY Sports）

下季將轉戰鵜鶘的藍道。（資料照，美聯社）

甫奪下夏聯MVP的哈特（資料照，法新社）