NBA》球星做慈善 「飆風玫瑰」宣布啟動獎學金計劃

羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕史上最年輕MVP得主、現灰狼後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）昨日宣布啟動名為「羅斯」的獎學金計劃，將幫助高中生能夠「實現夢想」。

據羅斯的推特所言，他很興奮能夠成立這個獎學金計劃，這個計劃的目的是要讓「高中生能有機會去實現夢想」。該計劃將給予數千名學生獎學金，另外，贏得最高獎項的得主將獲得高達20萬美元的獎勵。

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I'm excited to share the launch of The Rose Scholars program, a scholarship program which seeks to give high school students the opportunity they need to make their dreams a reality.



To apply, check out https://t.co/h1nnPR04TW#RoseScholars2018 — Derrick Rose （@drose） 2018年8月1日

為何要辦這個獎學金？羅斯表示：「我感覺我有個人責任要幫助每一個人更好、達成更多並且做更大的夢。」

羅斯。（資料照，美聯社）