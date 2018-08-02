NBA》球星做慈善 「飆風玫瑰」宣布啟動獎學金計劃

2018/08/02 15:08

羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕史上最年輕MVP得主、現灰狼後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）昨日宣布啟動名為「羅斯」的獎學金計劃，將幫助高中生能夠「實現夢想」。

據羅斯的推特所言，他很興奮能夠成立這個獎學金計劃，這個計劃的目的是要讓「高中生能有機會去實現夢想」。該計劃將給予數千名學生獎學金，另外，贏得最高獎項的得主將獲得高達20萬美元的獎勵。

為何要辦這個獎學金？羅斯表示：「我感覺我有個人責任要幫助每一個人更好、達成更多並且做更大的夢。」

羅斯。（資料照，美聯社）

相關關鍵字： NBA

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.