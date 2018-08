NBA》球星做慈善 「飆風玫瑰」宣布啟動獎學金計劃

羅斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕史上最年輕MVP得主、現灰狼後衛「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)昨日宣布啟動名為「羅斯」的獎學金計劃,將幫助高中生能夠「實現夢想」。

據羅斯的推特所言,他很興奮能夠成立這個獎學金計劃,這個計劃的目的是要讓「高中生能有機會去實現夢想」。該計劃將給予數千名學生獎學金,另外,贏得最高獎項的得主將獲得高達20萬美元的獎勵。

I'm excited to share the launch of The Rose Scholars program, a scholarship program which seeks to give high school students the opportunity they need to make their dreams a reality.



To apply, check out https://t.co/h1nnPR04TW#RoseScholars2018