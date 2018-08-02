中職Live》林益全幸運德州安打建功 悍將先馳得點

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 1 0 1 3 0 統一 0 0 0 0 0

第二局

2局下，獅隊再度慘遭三上三下。

2局上，洪心騏回穩連飆3K，解決悍將三名打者。

第一局

1局下，面對悍將先發羅力，陳傑憲、吳桀睿都敲出飛球遭到接殺，郭阜林雖然敲出直擊全壘打牆的飛球，不過卻被張正偉接殺出局，獅隊遭到三上三下。

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1局上，面對獅隊先發洪心騏，陳品捷在1出局後突襲短打形成內野安打，胡金龍又敲出左外野滾地安打，而蔣智賢則敲出飛球接殺出局，但下棒林益全敲出中外野三不管地帶飛球形成安打，送回壘上隊友，悍將先馳得點。

先發打序