中職Live》林益全幸運德州安打建功 悍將先馳得點

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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悍將
|1
|0
|1
|3
|0
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統一
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0
|0
|0
|0
|0
第二局
2局下，獅隊再度慘遭三上三下。
2局上，洪心騏回穩連飆3K，解決悍將三名打者。
第一局
1局下，面對悍將先發羅力，陳傑憲、吳桀睿都敲出飛球遭到接殺，郭阜林雖然敲出直擊全壘打牆的飛球，不過卻被張正偉接殺出局，獅隊遭到三上三下。
請繼續往下閱讀...
1局上，面對獅隊先發洪心騏，陳品捷在1出局後突襲短打形成內野安打，胡金龍又敲出左外野滾地安打，而蔣智賢則敲出飛球接殺出局，但下棒林益全敲出中外野三不管地帶飛球形成安打，送回壘上隊友，悍將先馳得點。
先發打序
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富邦悍將
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棒次
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統一獅
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張正偉 RF
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1
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陳傑憲 SS
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陳品捷 LF
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2
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吳桀睿 2B
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胡金龍 DH
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3
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郭阜林 LF
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蔣智賢 3B
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4
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高國慶 DH
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林益全 1B
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5
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陳鏞基 1B
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林哲瑄 CF
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6
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潘彥廷 3B
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于孟馗 SS
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7
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陳重羽 CF
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方克偉 C
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8
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朱元勤 RF
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林威廷 2B
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9
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高志綱 C
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羅 力
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先發
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洪心騏