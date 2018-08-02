中職Live》林益全幸運德州安打建功 悍將先馳得點

2018/08/02 19:10

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

悍將

 1 0 1 3 0

統一

0

 0 0 0 0

第二局

2局下，獅隊再度慘遭三上三下。

2局上，洪心騏回穩連飆3K，解決悍將三名打者。

第一局

1局下，面對悍將先發羅力，陳傑憲、吳桀睿都敲出飛球遭到接殺，郭阜林雖然敲出直擊全壘打牆的飛球，不過卻被張正偉接殺出局，獅隊遭到三上三下。

1局上，面對獅隊先發洪心騏，陳品捷在1出局後突襲短打形成內野安打，胡金龍又敲出左外野滾地安打，而蔣智賢則敲出飛球接殺出局，但下棒林益全敲出中外野三不管地帶飛球形成安打，送回壘上隊友，悍將先馳得點。

先發打序

富邦悍將

棒次

統一獅

張正偉  RF

1

陳傑憲  SS

陳品捷  LF

2

吳桀睿  2B

胡金龍  DH

3

郭阜林  LF

蔣智賢  3B

4

高國慶  DH

林益全  1B

5

陳鏞基  1B

哲瑄  CF  

6

潘彥廷  3B

于孟馗  SS

7

陳重羽  CF

方克偉  C

8

朱元勤  RF

林威廷  2B

9

高志綱  C

羅  力

先發

洪心騏
相關關鍵字： 中職 統一獅 富邦悍將

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