MLB》格雷先發又崩盤、退場露出微笑 紐媒批該換了

葛雷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手葛雷（Sonny Gray）今天迎戰美國聯盟東區墊底的金鶯，僅投2.2局狂失7分吞敗，他下場時還露出詭異笑容，引發熱議。《紐約郵報》批評，葛雷不適合在紐約投球，應該要換林恩（Lance Lynn）扛先發。

葛雷此戰僅投2.2局失7分創本季最差，今年最短曾只投2局，本季至今21場先發，戰績8勝8敗防禦率高達5.56。這場是葛雷第6次少於4局的比賽中失掉5分以上，今年沒有其他洋基先發有如此糟糕的表現。

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葛雷賽後解釋他退場後為何還露出微笑，「這就是我處理這狀況的方式，我一生都這樣做。」葛雷說，當事情不順時，有人會摔手套、丟球帽、或重重打一拳發洩，「我是個成熟的人，會試著思考、並克服這問題，繼續前進。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）已考慮要更動先發輪值，「我們現在有一些選擇，會嘗試找出最好的解決方案。」

剛被交易來的林恩，今天繳出中繼4.1局無失分的好表現，成了有可能頂替葛雷的先發人選。《紐約郵報》直言，「有些人能在紐約投球，有些人則不行，葛雷就是不行。」該媒認為林恩應該要取代他成為先發輪值的一員。

此外，葛雷還被網友發現在比賽中刪掉疑似過去帶有種族歧視的發言，當時他與小聯盟前隊友開玩笑，「1.你沒有上學 2.你是黑人」等字眼。葛雷則強調，「我不害怕自己以前的事情，過去這些事情讓我成了今日的成就。」他說，若有人質疑他，願意面對，不怕被其他人起底。

（影片來源：大聯盟官網）

葛雷。（美聯社）

林恩。（法新社）