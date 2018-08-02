國際少年運動會》新北小將奪2金2銀6桐 感動秀國旗

新北市選手在國際少年運動會的柔道項目勇奪1金4銅，開心拿出國旗與各國選手合照。（新北市教育局提供）

〔記者葉冠妤／新北報導〕國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）正在耶路撒冷舉辦，來自27國、1200多名選手競技，新北市派出18名選手，分別參加田徑、游泳、柔道、網球4項競賽，其中，柔道與田徑目前各摘下1金，游泳項目也勇奪2銀，新北小將們也興奮地在會場拿出青天白日滿地紅的國旗合照。

在柔道項目奪金的明德高中朱晉良，這次在男子73公斤級拿下金牌，曾在107年全國中等學校運動會時奪金的他說，「這次參賽壓力不小，對手都人高馬大很不容易控制，但好處是因體型空間多，所以過肩摔較好操作，並且用氣勢來壓制對手，覺得自己進步很多。」

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朱晉良接下來的目標放在明年全中運2連霸，並且選上國手，期待再為新北爭光！有趣的是，賽會期間好多教練特地跑來找朱晉良合照，還特地詢問他是否還會參加明年賽會，朱晉良只好不好意思地說，明年他的年齡已超過限制，可惜無法再參加ICG。

另外，田徑男子400公尺接力也奪得金牌，四名小將分別是鷺江國中陳建榮、育林國中江育丞、光榮國中黃研皓及胡育豪。

為了這次比賽，選手們賽前1個月多開始集合訓練，因各選手專長不同，平時也未曾一起練習，一開始默契不佳，但經過每週兩天的密切相處，漸漸培養出默契與團隊情感，隊友狀況不佳時，還會給彼此關心及鼓勵，最後在正式把賽，順利達成設定目標，也突破最佳成績，以43秒88贏得奪金。

新北市泳將在以色列舉行的國際少年運動會中，在400公尺自由式接力榮獲銀牌，高興地亮出國旗，左起依序為教練劉宜承、選手陳子安丶李怡諄丶方馨苡丶吳以恩。（圖由選手家長提供）