戴資穎拚世錦賽4強門票 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（美聯社）

為你帶來今日賽事預告！

2018世界羽球錦標賽台灣眾將屢屢告捷，戴資穎與周天成雙雙順利晉級8強賽事，小戴在2013年、2014年、2015年世錦賽皆於8強止步，今天預計中午將面對中國好手何冰嬌，是否能突破自己的紀錄，往個人首座世錦賽冠軍邁進，請觀眾朋友持續鎖定電視轉播囉！

男單部份，羽球一哥周天成連續兩年晉級8強，今日將面對來自中國，目前排名世界第三的石宇奇，雙方對戰紀錄周天成0勝2敗，處於絕對下風，這將會是一場非常艱難的硬仗，雙打部份陳宏麟、王齊麟也有出賽，喜愛羽球的朋友，請打開電視為台灣加油！

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中職部份今日兩地都有賽事，首先富邦悍將要做客台中面對到中信兄弟，目前墊底的富邦悍將近期狀況不佳，今日富邦派出布魯斯掛帥先發，兄弟部份則是由新洋將紐維拉主投；另一地「南霸天」統一獅將在主場面對來訪的桃猿，統一獅先發投手為洋將瑞安，桃猿方面則是土投蘇俊羽，喜愛中職的觀眾朋友，準時鎖定轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

接下來為您帶來大聯盟賽事，今天早上七點精彩的「基襪大戰」即將上演，這場不僅是世仇間的對決，也是攸關美聯東區龍頭的重要系列賽，目前洋基落後紅襪5.5場的勝差，接下來對決紅襪的4連戰，絕對是拉近勝差的關鍵戰役，此戰洋基派出沙巴西亞應戰，紅襪則是強森登板主投，精彩的龍頭爭奪戰，觀眾朋友千萬不能錯過！

羽球世錦賽

11:00 開賽 愛爾達體育3台 （戴資穎賽事預計上午11：45開打）

CPBL例行賽

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育台、愛爾達體育2台、愛奇藝

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 FOX體育、愛爾達體育台、愛奇藝

MLB例行賽

07:00 洋基@紅襪 FOX體育、民視

NPB例行賽

17:00 西武@火腿 FOX體育3台