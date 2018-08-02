羽球世錦賽》籤運太差明將戰戴資穎 何冰嬌：我覺得挺好的

戴資穎8強賽的對手將碰上中國女將何冰嬌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018羽球世錦賽，中國女將何冰嬌稍早直落二擊敗越南選手阮翠玲晉級，明天的女單8強賽將碰上我國球后戴資穎，不過2人生涯過招7次她就苦吞6連敗，也讓一些球迷大嘆她的籤運太差，但她卻不以為然，表示「覺得能早點遇到小戴挺好的！」

根據《新浪體育》的報導，在何冰嬌順利晉級八強後，馬上被記者詢問誰將是她最大的競爭對手，她雖然表示自己會努力衝擊對手，不過也坦承8強戰的對手戴資穎絕對是她在晉級路上很大的阻礙。

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何冰嬌過去與戴資穎共有7次交手的紀錄，不過除第1次贏勝小戴，之後6次交手卻通通吞敗，而在8強賽就得將與戴資穎交鋒，也讓不少球迷大嘆，認為何冰嬌籤運實在有夠差，居然那麼早就得對上第一種子戴資穎。

不過何冰嬌對此卻有不一樣的看法：「籤運不好？沒有吧！每次和她比賽我都挺開心，如果她在決賽等我的話，我可能在前面就會先遇到其他對手，不一定能和她交手，所以我覺得能早點遇到她挺好的。」

而這次不但在自己主場作戰，還在自己的家鄉江蘇比賽，何冰嬌也期待自己能有出色的表現，「打到現在已經是我在賽前給自己定下的目標了，但我也很想贏她（戴資穎）。」