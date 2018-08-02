羽球世錦賽》靠網友募資來參賽 張蓓雯不敵小戴仍讓網友感動

美國華裔女將張蓓雯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯首次參加2018世界羽球錦標賽的美國華裔女將張蓓雯，為了參加這場盛事，她向網友募資才能來參賽。今天敗給球后戴資穎，止步16強。但她在這次大賽中展現的拚勁，仍讓不少網友感動。

被外界稱為「獨行俠」的張蓓雯，目前世界排名第12，雖然代表美國，但很難獲得自家人的資助，她為了參加世錦賽，日前在網路上募資5500美元，結果募得了約7000多美元，但她也坦言，這些錢仍不夠用，飯店和機票就要5000多美元，還要負擔教練的費用，最後只能用里程數換機票。

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女單32強首戰，張蓓雯苦戰3局勝出，第二輪就對上戴資穎，開賽一度佔有優勢，甚至還在網前網前劈腿，展現「一字馬」救球成功，讓眾人印象深刻，可惜她後繼無力，最後以19：21、14：21輸球。

張蓓雯賽後表示，首局有機會可拿下，但關鍵分沒抓住，此戰大約發揮70％的水平，也坦言自己的訓練時間不足。

她說，自己最擔心的仍是資金問題，要參加比賽，不可能像一般人去公司上班工作，「應該沒有老闆會讓我請幾個月的假吧？」張蓓雯說，「雖然我擁有的不多，但我希望能把自己擁有的發揮出來。」

有網友就說，「一字馬厲害，已經打得很好了！加油！」、「訓練好點她能打得更好」、「籤運太差，提前碰見戴資穎」，更有一些網友被張蓓雯「圈粉」。

美國華裔女將張蓓雯。（美聯社）

戴資穎。（法新社）

