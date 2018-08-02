中職》從中輟生到職棒新人 張偉聖激動落淚

張偉聖談到曾中輟一年，忍不住落淚。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅和第2指名新人張偉聖完成簽約，今天向球隊報到，選擇和偶像陳金鋒相同的52號球衣。張偉聖的棒球生涯曾經中斷1年，如今終於達成打職棒的夢想，談到這一段過程，張偉盛不禁激動落淚。

張偉聖就讀興大附農時曾經中輟，張偉聖哽咽表示，當時不想念書，也覺得打球很累，就這樣離開學校，還好興大附農李明益總教練和教練們沒有放棄他，把他拉回正軌，很感謝教練們，沒有他們就沒有今天的他。

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獅隊今年選秀會選進7名新人，張偉聖率先簽約，合約內容將等全部新人都簽約後一併公布。張偉聖明天開始隨一軍教練，之後再到二軍比賽。

張偉聖表示，選秀會後曾向大哥張進德、三哥張育成報告好消息，哥哥們除了恭喜他，也提醒他要注意場上、場外的態度，打得好或打不好都不要改變，也要好好跟教練和學長學習。

張偉聖內、外野都能守，他認為自己的優勢是打擊和速度，獅隊總教練黃甘霖指出，張偉聖速度比陳傑憲還快，是破壞型打者，有成為優秀外野手的條件；獅隊首席教練許聖杰則認為，張偉聖內野防守的潛力也很好，如果能夠守游擊，可以把陳傑憲移防外野，減輕守備壓力專心打擊。

陳傑憲正是張偉聖最欣賞的獅隊學長，張偉聖表示，陳傑憲速度、打擊都很好，更欣賞他的拚勁。陳傑憲也鼓勵張偉聖放輕鬆，好好享受比賽。

統一獅總教練黃甘霖稱讚張偉聖是破壞型打者。（記者吳清正攝）

張偉聖獲得他最喜歡的統一獅學長陳偉憲鼓勵。（記者吳清正攝）