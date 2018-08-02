為宜蘭爭光 頭城國小全國少年籃球賽摘冠

頭城國小今年在全國少年籃球錦標賽奪冠，拿下該校體育班成立以來第2座金盃，校方今為籃球隊小將慶祝。（記者張議晨攝）

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城國小，日前在全國少年夏季籃球錦標賽勇奪冠軍，為校內獎盃榜再添一座，校方昨在校內大禮堂舉辦慶功宴，有隊員開心笑說，辛苦訓練終於是「苦盡甘來」。

頭城國小籃球隊是宜蘭縣傳統籃球勁旅，成軍至今已近20年歷史，最初以社團方式組隊練習，2013年時，為讓學生培養籃球專項，校內成立體育班，讓學生無後顧之憂，專注訓練且兼顧學業，隔年就拿下少年夏季籃球賽的冠軍。

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日前籃球隊參加在台南市舉辦的全國少年夏季籃球錦標賽，以5年級學生組成的籃球隊，在冠軍賽中與台中市大智國小對決，第1節雖然逆風，但後面球員力拼不鬆懈，最後一舉奪冠，拿下該校體育班成立以來，第2座全國賽冠軍。

「堅持是贏球的主因！」籃球隊教練高天俊坦言，剛到台南參賽時，因為天氣炎熱，隊員還一度水土不服，但因為求勝心強，克服環境不適，且拿出非贏不可的態度，才奪下冠軍金盃。

該校籃球隊以中高年級生為主，目前隊員有13位，每天上課利用早上、中午自習時間練習，每次練習時間1至2小時，賽前假日更是天天練習體能，有隊員坦言，「練習過程，真的很想放棄。」

隊長劉耕灝說，籃球著重基本功，平常練習就將重點放在體能與基礎，加上求勝心強，大家默契又好，才有機會奪冠。另1名隊員莊書恆，雖初賽、複賽狀況不好，但冠軍賽時拿出平時練習成果，最後拿下決賽最有價值球員，他謙遜的將榮耀歸功於所有隊員。