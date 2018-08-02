日職》位置不保？陽岱鋼近4場都沒上 巨人橫掃橫濱

陽岱鋼連續4場都沒上。（資料照，圖片取自讀賣巨人臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣好手陽岱鋼近期打擊陷入低迷，連4戰沒上場，巨人靠著新洋投Cristopher Crisostomo完投9局失2分，率巨人以3：2擊敗橫濱DeNA，這次的三連戰巨人軍橫掃對手。

陽岱鋼本季出賽53場，有5轟、26分打點，打擊率0.238，其中他在7月份陷入打擊低潮，單月打擊率僅0.208，這也讓他近4場都沒獲得上場機會；頂替陽岱鋼先發的重信慎之介，今天5打數1安打跑回1分，打擊率為0.394。

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年僅24歲的Cristopher Crisostomo此戰完投9局，僅被敲3安，包含桑原將志的兩分砲掉分，送出4次三振、1次保送，拿到本季第3勝，賽後防育率僅0.62。

來自多明尼加的左投Cristopher Crisostomo，他去年以育成合約加入巨人，今年在二軍表現出色，6場比賽防禦率僅2.05，7月8日就變成支配下選手，一軍生涯前3場先發都沒失分，直到今天才挨轟掉分，中斷連25局沒失分。

巨人全場有10支安打，洋砲麥基2安1打點，龜井善行2安打、包含一發陽春砲，長野久義單場3安1打點。

巨人新洋投Cristopher Crisostomo完投9局失2分，率巨人橫掃橫濱DeNA。（資料照，圖片取自讀賣巨人臉書粉絲團）