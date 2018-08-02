中職》楊家維開轟致勝兩分砲 獅二軍單場雙響勝兄弟

統一二軍楊家維在7局上擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一二軍今屏東出戰中信兄弟二軍，靠楊家維在7局上敲出逆轉比數的兩分砲，鄧志偉第9局再補上陽春砲轟下勝基，終場獅隊二軍就以7：5擊敗兄弟二軍。

兄弟先發王梓安出師不利被敲出4安，兄弟又自亂陣腳發生2次守備失誤，陳子鴻開轟兩分砲，不過前兩局打完還是以4：2落後，雖然之後獅隊先發知念廣弥遇亂流，讓兄弟逮到機會灌進3分，一口氣將比分逆轉，不過6局到最後打線遭獅隊牛棚壓制，未能再添得任何分數。

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中信二軍先發投手王梓安。（記者黃志源攝）

中信二軍陳子鴻在2局下擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍陳子鴻擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

反觀，獅隊打線3到6局遭鄭佳彥、江忠城封鎖，不過7局上馬上靠著朱元勤的陽春砲追平兄弟，楊家維7局上面對兄弟中繼張凱倫敲出超前的兩分砲，9局上鄧志偉也對後援的彭識穎開轟，終場就以7：5擊敗兄弟二軍。

統一二軍楊家維在7局上擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍鄧志偉在9局上擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

鄧志偉陽春砲幫獅隊再添保險分。（記者黃志源攝）

統一先發知念廣弥4.2局被敲6安包含1轟失5分，而5局下登板的後援0.1局雖送出兩保送，卻無失分幸運收下勝投，兄弟先發投手王梓安2局被敲5安，失4分僅2分責失無關勝負，張凱倫0.1局挨1轟失2分都是自責分，最後也承擔敗投。

統一二軍先發投手知念廣彌。（記者黃志源攝）