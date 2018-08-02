網球》情緒失控暴走摔爛3個球拍 法國帕爾雷遭罰51萬

法國選手帕爾雷狂砸球拍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓公開賽，世界排名第55的法國選手帕爾雷（Benoit Paire）昨天在比賽中情緒失控，當場砸爛3個球拍，最後不但輸球，事後還遭ATP（職業男網總會）開罰16500美元（約新台幣51萬）。

帕爾雷昨天是對上男單首輪對上賽普勒斯名將巴格達提斯（Marcos Baghdatis），雙方前兩盤各拿一盤，來到決勝的第三盤，當時帕爾雷2：4落後，他在第7局一技回擊掛網，丟掉第7局，讓他相當失望，帕爾雷先是坐在地上狂砸球拍，接著起身再摔，回到休息區後再摔爛一個球拍。

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帕爾雷最後以3：6、6：3、2：6不敵巴格達提斯，他在比賽結束後又再摔了一次球拍。但帕爾雷仍保有風度，和對方握手致意。帕爾雷賽後在社群媒體發文坦承對自己失望，也祝巴格達提斯能在比賽中走得更遠。

不過，ATP今天開罰16500美元，而帕爾雷參加本屆賽會所獲得的獎金為7130美元，等於做白工還倒貼。

法國選手帕爾雷狂砸球拍。（美聯社）

法國選手帕爾雷狂砸球拍。（美聯社）

法國選手帕爾雷摔爛的球拍。（美聯社）

法國選手帕爾雷砸球拍。（美聯社）

法國選手帕爾雷。（美聯社）