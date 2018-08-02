中職》亞運國手林樺慶遭打爆 自評狀況並不差

Lamigo桃猿林樺慶。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕亞運國手林樺慶今天先發只撐2.2局狂失7分吞敗，終場Lamigo桃猿以6:15不敵中信兄弟，目前兄弟獨居戰績榜首，「周董」周思齊敲出三響砲拿下單場MVP。

亞運棒球台灣26日首戰南韓，林樺慶預定是此役先發投手，但他今天表現不理想，先發2.2局用了60球，被敲8安，包括首局張志豪3分砲、第3局周思齊陽春砲，另有1K、1保送，失7分都是責失苦吞本季第5敗，7分責失為生涯單場新高，最快球速142公里，本季防禦率升至5.52。

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「其實我狀況不差。」林樺慶說，這場直球和變化球都控得不錯，只能說對手打得好，最近有嘗試一些新東西，例如投球動作微調修正，他強調，「輸贏只是一場比賽，我的狀況不會比上半季差，感覺有愈來愈好。」

若按照正常先發輪值，亞運前林樺慶還會在中職例行賽先發2場，他說，「按部就班一場一場來，趕快調整好狀況，希望亞運能有好表現。」

周思齊於第3、8、9局各敲一發陽春彈，生涯首度單場三響砲，他表示，很開心能達成這項紀錄，與全壘打紀錄相比，自己更想要總冠軍，這是每年的目標，下半季球隊狀況不錯，希望能一鼓作氣先拿季冠軍。

兄弟先發投手楊志龍投6局被敲8安，飆7K，失5分拿下生涯首場先發勝；桃猿連兩戰單場團隊出現5次失誤，守備狀況連連。

Lamigo桃猿林樺慶。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿林樺慶挨轟退場。（記者陳志曲攝）

中信兄弟周思齊三響砲。（記者陳志曲攝）

中信兄弟周思齊（右）單場三響砲。（記者陳志曲攝）

中信兄弟周思齊（右）單場三響砲。（記者陳志曲攝）