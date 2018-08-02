足球》打破沉默聲援厄齊爾 德國中場：不該讓他背黑鍋

德國中場布蘭特（左）聲援厄齊爾（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國隊在本屆世界盃失利，陣中土耳其裔大將厄齊爾（Mesut Ozil）不僅賽會發揮不佳，在陣前和土耳其總統合照的舉動，更成為德國人眾矢之的，而今天德國隊中場布蘭特（Julian Brandt）打破沉默，表示「厄齊爾的事根本沒影響，不該讓他爲輸球背黑鍋」。

厄齊爾過去曾德國效力9年間，出賽92場踢進23球，也是2014年世界盃德國隊奪冠主力，不料世足開打前他與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）合照，卻引發德國人不滿，厄齊爾在發表三篇聲明後宣布退出德國國家隊，並指控德國足協充滿「種族歧視」和「不尊重」。

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厄齊爾與土耳其總統艾多根合照引發爭議。（資料照，法新社）

稍早德國隊終於有球員願意打破沉默，出聲力挺厄齊爾。

德國中場布蘭特今公開聲援厄齊爾：「雖然（合照）事件已經是過去式了，還是這議題仍然在國內持續發酵，在世界盃比賽期間，這件事根本沒能讓我們（德國隊）分心，我們內部在溝通時，根本沒把這件事看得多重要！」

布蘭特。（資料照，歐新社）

本屆世界盃德國隊出師不利，小組賽就提早打包回家，厄齊爾表現平淡，讓許多球迷直指他是德國隊戰犯。

「這不能當做德國這次失利的原因，厄齊爾不是我們提早離開世界盃舞台的原因，他也許犯了一些錯，也沒有拿出最好的表現，但我們其他人的表現也不怎麼樣，認定這是厄齊爾一個人絕對是錯的，他不該為球隊輸球背黑鍋。」布蘭特最後說道。

而雖然德國國內鬧得不可開交，厄齊爾上月底現身兵工廠與馬德里競技的友誼賽場時，卻獲得全場球迷的歡呼，兵工廠的新任總教練以及隊員同樣表態，將會對他全力相挺。

厄齊爾。（資料照，法新社）