MLB》神鱒手傷缺陣、大谷代打三振 天使不敵光芒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在客場以2：4不敵光芒，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因手腕挫傷沒有出賽，大谷翔平代打被三振出局。

神鱒昨天嘗試盜三壘，卻在躲避觸殺時不慎弄傷右手腕，在滑壘過程中用右手撐了兩次地，今天被放入逐日觀察名單，對光芒系列賽最後一戰沒先發，僅是本季個人第2次未出賽。

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神鱒回憶滑壘當下，他的手有點像是被卡在身體下面，回到休息室時有跟防護員溝通，「我跟他說，我覺得有個東西在手腕裡，感覺被擠到，我們就做了貼紮處理，希望能撐完整場比賽，但賽後防護員跟我說，隔天會很痠。」

神鱒昨天盜壘弄傷右手腕。（資料照，法新社）

神鱒隨後接受X光與MRI檢查，確定只有手腕發炎的狀況，今天賽前接受評估，讓神鱒決定暫緩出賽，「真的很痠，就看看治療效果如何，我會試試看是否能夠進行揮棒，我現在連試都沒試過。」

神鱒去年曾因使用頭部滑壘，造成左手大拇指韌帶撕裂，被迫缺陣6週，現在上壘後，左手都會帶著特製的保護手套，結果昨天跑壘弄到的是右手，神鱒幽默表示：「他們現在在開玩笑說，我得兩手都戴（保護手套）了，再看看吧。」

天使先發此役1局爆，4局下被光芒猛打一輪進帳4分，終場以2：4輸球，大谷翔平在8局上上場代打，面對光芒右投卡斯提歐（Diego Castillo），1好1壞時連揮兩次空棒，遭到三振。

神鱒被放進逐日觀察名單，本季第2次未先發。（美聯社）

大谷翔平代打遭三振。（美聯社）