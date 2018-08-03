MLB》七月最強 卡本特、拉米瑞茲首獲單月最佳球員

紅雀隊卡本特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方公布七月分最佳球員，美國聯盟的得主是目前並列全壘打王的印地安人主砲拉米瑞茲（Jose Ramirez），國家聯盟的得主則是國聯的長打王、紅雀隊的卡本特（Matt Carpenter），這同時是他們兩人生涯首次獲頒此獎項。

印地安人拉米瑞茲

今年有著慘澹開季的卡本特進入五月後越打越出色。一直到五月前他的打擊率僅.155、攻擊指數下探至0.579。隨後狀況就一直保持火熱，在七月份打出全聯盟最多的11轟，中間一度有六天裡敲出八轟的可怕表現，打擊三圍.333/.447/.774。而打出生涯年佳績的他，離生涯單季最多28支全壘打也只剩兩支之遙。

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（卡本特在7/21對上小熊的比賽單場三響砲，五次上場打擊都是長打演出）

原本只是內野工具人，去年破繭而出後越打越驚奇的拉米瑞茲在七月份擊出8支全壘打、攻擊指數1.164、還外加11次的盜壘成功。而去年他花了一整季的時間才打出生涯新高的29轟，今年到七月而已他就打了32支的全壘打，與紅襪隊的馬丁尼茲（J.D. Martinez）一同並列全壘打王。多數媒體專家認為他有跟「至鱒」天使楚奧特（Mike Trout）一同問鼎年度最有價值球員獎的能力。

（拉米瑞茲在7/31的比賽單場雙響炮，追平馬丁尼茲。）