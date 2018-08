MLB》高齡版投打二刀流 建仔前隊友還想打

已退休球員安凱爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前大聯盟球員安凱爾在日前受訪表示,有意在退休五年後挑戰回到賽場上。他說如果明年若身體狀況允許且春訓有球隊願意給他一個機會的話,他會以後援投手的身分挑戰回到大聯盟投手丘。

而距離上一次安凱爾在大聯盟以投手出賽已經是14年前,目前他已經39歲了,退休五年了還是兩個孩子的爸。「我現在並沒有什麼好失去的,我並不害怕,試試也無訪。」安凱爾說道。

這個夏天安凱爾經常在佛州與一個患有投球失憶症的年輕球員進行投球訓練。生涯也曾因此症狀而前途受阻的安凱爾在退休後常花時間指導這些患者,去觀察他們的機制與心理狀態,進而提供指導和專業知識。

目前安凱爾在一群退休球員,含名人堂球星瓊斯(Chipper Jones)、前洋基外野手戴蒙(Jhonny Damon))等人所組成的錦標賽中擔任外野手。而在與那名年輕患者一同訓練的過程中安凱爾覺得他投球的感覺不錯,進而要求他所屬球隊的投手教練給他一次上場投球的機會。該場比賽安凱爾最快球速來到89英里,三振掉他當天唯一面對的打者,在打擊區還有4打數2安打的演出。

Former @Cardinals Rick Ankiel strikes out the only batter he faced tonight. Cool to see him back on the mound.



Also went 2-for-4 at the plate with 4 RBI’s. pic.twitter.com/b09gUK4Glb