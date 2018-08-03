MLB》季後賽日程公佈！ 世界大賽冠軍最晚10月底出爐

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈本季季後賽賽程，有別於過去3年都拖到11月，今年的季後賽將在10月全部結束，若世界大賽有第七戰，將在美國萬聖節假期爭冠軍。

近3年的大聯盟季後賽，都到11月才產生世界大賽冠軍，今年將是首次「11月沒有大聯盟球賽」。今年例行賽於美國時間9月30日結束，屆時若需要進行驟死戰，將在10月1日舉行，10月2日為美聯外卡賽，10月3日為國聯外卡賽。

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國聯分區系列賽將在10月4日開打，美聯則晚一天、從10月5日開始。國聯冠軍戰第一場為10月12日，美聯冠軍戰第一場為10月13日，世界大賽則在10月23日開打，若打到第7戰，將在10月31日爭冠軍。