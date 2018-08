MLB》季後賽日程公佈！ 世界大賽冠軍最晚10月底出爐

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天公佈本季季後賽賽程,有別於過去3年都拖到11月,今年的季後賽將在10月全部結束,若世界大賽有第七戰,將在美國萬聖節假期爭冠軍。

近3年的大聯盟季後賽,都到11月才產生世界大賽冠軍,今年將是首次「11月沒有大聯盟球賽」。今年例行賽於美國時間9月30日結束,屆時若需要進行驟死戰,將在10月1日舉行,10月2日為美聯外卡賽,10月3日為國聯外卡賽。

國聯分區系列賽將在10月4日開打,美聯則晚一天、從10月5日開始。國聯冠軍戰第一場為10月12日,美聯冠軍戰第一場為10月13日,世界大賽則在10月23日開打,若打到第7戰,將在10月31日爭冠軍。

