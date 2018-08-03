MLB》「邪惡帝國」洋基積極補強 凱許曼這樣說...

洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在731交易大限前總管凱許曼（Brian Cashman）發動多筆交易來補強球隊，同時也獲得為數不少的國際自由球員簽約金額度，試著用多個方向來幫助洋基隊。

凱許曼：「最近這段時間我們非常的忙碌，我們因為很多不同的目的做了很多事，而這些異動不需要是很引人注目的動作，只要有效就好。」

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談到為何不對賈吉受傷後的外野空缺進行補強，凱許曼表示這樣會付出更多的新秀和繳納更高的豪華稅，沒有辦法以適合的方式補強球隊。

針對先發輪值隱憂不小的情況下，洋基選擇交易來合約年的林恩（Lance Lynn）和左投哈普（J. A. Happ）兩名合約年的老經驗先發投手。總教練布恩（Aaron Boone）表示，他覺得林恩在很多面向都提供他們深度與起到保護的作用。

交易大限前來到洋基的哈普。（資料照，法新社）

凱許曼：「我們的工作就是試著翻轉局面，同時評估現在以及未來。你也看到我們拿到了很多國際自由球員簽約金額度，希望這對我們的未來有所幫助。」

總教練布恩也說：「短期內我們有很棒的前景，這會是一個特別的球季。不過同樣重要的，未來幾年的競爭也會相當激勵。」