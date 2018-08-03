MLB》透納、哈波接力開轟 薛哲投打俱佳率先15勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今天繼續稱霸主場，王牌塞揚薛哲（Max Scherzer）先發6局狂飆10K，還敲安打帶有1分打點，透納（Trea Turner）和哈波（Bryce Harper）接力炸裂，助國民以10：2輕取紅人，薛哲成為本季首位15勝投手。

國民打線今天繼續發威，2局下猛打12人次，把握對方單局5保送（故意四壞、觸身各1次），只靠4支短程安打就打回6分，8局下透納率先扛出兩分砲，哈波接力再敲陽春彈，本季第26轟出爐，幫助國民以10：2領先到結束。

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透納今天表現亮眼，單場4支2貢獻4分打點，包括一支兩分全壘打，獲1次保送得到2分，還跑出2次盜壘成功，哈波也火力滿擋，3支2含1轟打回2分，有2次保送，全場4次上壘、跑回2分，打擊率升到2成30，為個人近2個月最高。

薛哲此役投打俱佳，用110球投完6局，送出10次三振另有2保送，挨1轟掉2分責失，本季第12次單場投出雙位數三振，生涯累積76場為現役最多。2局下薛哲還自力敲安打回1分，個人連5場敲安，打擊率高達2成92，今天摘勝後成為本季首位15勝投手，生涯首次單季達成2次五連勝。

薛哲飆雙位數三振，成為本季首位15勝投手。（USA TODAY Sports）

薛哲先發連5場敲安，打擊率近三成。（USA TODAY Sports）

哈波本季第26轟，是一發飛上第二層看台、437英呎遠的大號全壘打。（法新社）

透納擊出2分砲，還跑出2次盜壘成功。（法新社）