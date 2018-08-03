MLB》紅雀外野手兩度秀神美技 馬丁尼茲代打再見安退洛磯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今在主場迎戰洛磯，馬丁尼茲（José Martínez）9局下半代打建功，敲出一支帶有2分打點的逆轉再見安打，助隊以3：2氣走洛磯，而右外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）大秀五星級守備美技，也是另一大看點。

馬丁尼茲敲再見安氣走洛磯。（法新社）

從日職讀賣巨人投回大聯盟的紅雀投手麥克拉斯（Miles Mikolas），今天前3局僅被對手敲出1安，3局下自己敲安率先上壘，並靠著歐尼爾的高飛犧牲打，跑回球隊第一分，但下個半局出現亂流，單局被敲4安，帕拉（Gerardo Parra）和戴斯蒙（Ian Desmond）連續安打，打回2分超前。

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麥克拉斯今繳出7局6K失2分的優質先發，而洛磯先發投手森扎泰拉（Antonio Senzatela）則投出6局5K失1分的優質好投，洛磯派出吳昇桓、奧塔維諾（Adam Ottavino）依序守成，守護神戴維斯（Wade Davis）9局下關門居然放火，1出局後被賈西亞（Greg Garcia）和貝德（Harrison Bader）連續敲安攻佔一三壘，隨後貝德也盜上二壘，代打的馬丁尼茲敲出清壘的再見安打，紅雀終場以3：2逆轉洛磯，取得2連勝。

馬丁尼茲敲代打敲出再見安打。（美聯社）

值得一提的是紅雀右外野手歐尼爾此役兩度上演精彩美技，首局先是在全壘打牆附近縱身接殺艾倫納多（Nolan Arenado）的深遠飛球，大聯盟Statcast數據顯示，「可接殺率（Catch Probability）」只有5%，官方認證的五星級守備美技，他也在第4局飛撲接殺史托利（Trevor Story）的右外野飛球，整個人飛到界外，獲得滿場球迷喝采。

歐尼爾大秀五星級守備美技。（法新社）

歐尼爾美技撲接。（美聯社）