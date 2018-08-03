MLB》火力全開！皮爾斯單場三響砲 紅襪痛宰洋基（影音）

皮爾斯單場三響砲，開心的與隊友擊掌慶祝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳統好戲「基襪大戰」今天登場，整場比賽砲聲隆隆，兩隊一共夯出7發全壘打，其中皮爾斯（Steve Pearce）一人就演出三響砲，幫助紅襪以15：7痛宰世仇洋基。

洋基首局葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）的三分砲先馳得點，2局上再靠著希克斯（Aaron Hicks）的陽春砲再下一城，不過紅襪隨即展開反擊，皮爾斯3局下貢獻一發陽春砲，並在沙巴西亞（CC Sabathia）退場後，紅襪重砲打線徹底轟垮洋基投手群，4局下狂掃8安、包括皮爾斯的三分砲，一局海灌8分奠定勝基。

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皮爾斯在6局下再掃出一發兩分砲，今天3發全壘打分別從3名不同的投手手中轟出，一共灌進6分打點，值得一提的是，這是自2004年7月23日的米勒（Kevin Millar）之後，首位對上洋基單場轟出三響砲的紅襪選手。

除此之外，貝茲（Mookie Betts）也有4支4、另外選到2次四壞保送的表現，班尼泰迪（Andrew Benintendi）6支3貢獻3分打點，紅襪全場狂掃19安，最終以8分之差大勝洋基。

紅襪拿下近6戰第5勝，戰績推進到76勝34敗，這一勝也再度拉開和洋基的差距，雙方勝差擴大至6.5場，紅襪坐穩美東第一。