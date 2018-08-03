羽球世錦賽Live》31連勝喊卡！ 戴資穎不敵何冰嬌首金夢碎

選手 第一局 第二局 第三局 戴資穎 18 21 13 何冰嬌 21 7 21

第三局

戴資穎一開始連得2分，但隨後何冰嬌連追4分超前，而戴資穎多次出現非迫性失誤，一度讓何冰嬌取得8：3領先，戴資穎先是追回2分，但回拍過猛再度出界，以7：11落後。

戴資穎雖然一度落後6分，但仍積極搶攻，連追2分，追到10：13，但又再度出現失誤，讓何冰嬌拉到5分差，小戴利用網前對拍讓對手屢屢掛網，在後苦苦追趕，不過何冰嬌最後仍以21：13擊敗戴資穎，中斷小戴的31連勝，也無緣晉級前4強。

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第二局

戴資穎第二局開局打得強勢，連拿8分，隨後出現兩次掛網奉送2分給何冰嬌，戴資穎一度取得16：4的領先，最後以21：7搶回第二局，將戰局延至決勝第三局。

第一局

戴資穎開局先用對角殺球先馳得點，隨後連拿2分，何冰嬌也靠著小戴多次回拍失誤，積極搶攻，一度以9：7超前，技術暫停過後，戴資穎減少失誤，急起直追，直線殺球殺得何冰嬌措手不及，隨後再靠著挑戰成功以12：12追平，何冰嬌再打出18：15的領先，但小戴展現十足韌性，連追2分，但何冰嬌仍以21：18搶下首局。

賽前報導

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在2018年世界羽球錦標賽女單16強，以21：19、21：14擊敗美籍華裔張蓓雯，小戴不僅取得對戰3連勝，更豪取今年31連勝，締造女單連勝新猷，今日中午和中國何冰嬌過招，力拚個人生涯首張世錦賽4強門票。

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