MLB》7轟21分拿釀酒人祭旗 道奇迎接太空人三連戰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場打線大爆發，全隊5人開轟合敲7發全壘打，單場狂轟21分寫道奇球場紀錄，貝林傑（Cody Bellinger）扛滿貫砲，終結個人全壘打荒，多齊爾（Brian Dozier）加盟後連2場炸裂，終場道奇以21：5拿釀酒人祭旗，準備迎接上屆世界冠軍太空人，展開三連戰。

釀酒人開賽靠克蕭（Clayton Kershaw）暴投，以1：0先馳得點，1局下道奇火速回應，首棒佩德森（Joc Pederson）開局首打席開轟追平。3局下道奇靠對方接球失誤上壘，馬查多（Manny Machado）敲安以2：1超前，馬查多隨後盜上二壘。

請繼續往下閱讀...

傷癒復出的透納（Justin Turner）挨觸身球，昨雙響敲再見轟的葛朗多 （Yasmani Grandal）獲保送，下一棒貝林傑一棒將球扛出右外野大牆，擊出本季第18轟，用滿貫砲終止超過1個月的全壘打荒，道奇取得6：1領先。

貝林傑扛出滿貫砲，終結1個月全壘打荒。（USA TODAY Sports）

雙方隨後互扛全壘打，新同學多齊爾5局下擊出三分砲，加盟道奇後連兩場開轟，甫歸隊的透納也炸裂，釀酒人回敬2轟追成5：12。然而7局下道奇再度大爆發，普伊格（Yasiel Puig）敲安開啟得分大局，道奇單局狂打13人次海灌9分，佩德森和普伊格都敲出個人單場第2轟。

道奇全場猛敲18安包含7轟，全隊4人超過4分打點，是聯盟開始記錄打點後首見，打回21分寫下道奇球場最高紀錄，王牌克蕭貢獻1支安打，用98球投完6局，送出7次三振2保送，挨5安含1轟2責失，收下本季第5勝，今年個人首度達標5成勝率。

道奇目前以61勝49敗暫居國西龍頭，只領先響尾蛇0.5場勝差，明起將在主場與衛冕軍太空人展開三連戰，為去年世界大賽對戰組合，道奇首戰由伍德（Alex Wood）掛帥先發，迎戰「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）。

道奇狂敲7轟，單場得21分寫主場紀錄。（美聯社）

克蕭完成6局優質先發，獲本季第5勝。（USA TODAY Sports）