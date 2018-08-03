NBA》想讓球隊更上層樓 恩比德想拿MVP

七六人隊球星恩比德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕相比其他補強得如火如荼的球隊，這個夏天七六人隊並沒有在陣容上有太多的變化，主要的動作就只有補進大前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala）、前鋒搖擺人W.錢德勒（Wilson Chandler），以及續約主力射手瑞迪克（J.J. Redick）。為此七六人隊的當家中鋒恩比德（Joel Embiid）表示他不會太去在意七六人隊在這個夏天沒有做到的事情。

「我認為沒有大咖加入我們並不重要。」恩比德說，「我在這個休賽期的目標是變得更好。我想贏得MVP。或許到頭來我會只覺得那是一個個人獎項，但是當我打得更好時，球隊也會這樣更加出色。我覺得如果我是MVP候選人，或者如果我贏得了MVP，那就意味著我們球隊會處於更高的地位。」

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「當球季結束時，有很多人討論關於幫球隊增添些幫手，但我真的不在乎，因為我只想要變得更好。」，恩比德說，「如果我不比他們好，那我會想要比那些被提及的人更好，這是我的想法。我的首要目標就是保持健康，然後做到任何我想做的事。」

先前恩比德曾在推特上發文意圖招募來聯盟第一人詹姆斯（LeBron James），恩比德表示這次的招募行動也僅僅止於在社群網站上而已，並無更進一步的接觸，「我是一個球員，夾在制服組與球員之間的事情我並不喜歡。我也總覺得詹姆斯是不會需要我來幫助的人。去年我們贏了52場比賽，我希望佛爾茲（Markelle Fultz）能順利回歸，再加上錢德勒的加盟，我們明年會變更好的。」恩比德說。