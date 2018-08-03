羽球世錦賽》球后敵人是自己 戴資穎失誤偏多八強止步

戴資穎不敵何冰嬌。（資料照，美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在2018中國南京羽球世錦賽女單八強，決勝局失誤攪局，終場以18：21、21：7、13：21，不敵面對中國女將何冰嬌，八強止步，無緣締造個人新猶，「后的障礙」停在31連勝。

戴資穎今日對手是世界排名第7的21歲何冰嬌，她是2014年南京青奧女單金牌，儘管這次並非南京青奧場地，南京算是何冰嬌「主場中的主場」，不過翻開交手紀錄，此役前球后取得6勝1負絕對優勢。

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面對中國選手，戴資穎此役前已近2年不知輸球滋味，上次不敵中國選手要追溯到2016年，當時中國大師賽遭直落二不敵孫瑜。

現場觀眾熱烈地為兩位選手加油，儘管戴資穎在中國出賽，仍有當地球迷、甚至是台灣粉絲大聲地為球后吶喊。

此役戴資穎因失誤首局一度處8：12落後，小戴把戰局轉為拉鋸，來到14平手，另外小戴一次假動作手法，騙得何冰嬌措手不及，魚躍式救球也撲不到，連人帶拍滑到網前，小戴完全是「佛系」球后，還幫何冰嬌撿起球拍。

只是何冰嬌率先出現局點機會，戴資穎因回球掛網，首局拱手讓人。

次局調整過後，戴資穎使用較多假動作手法，又把對手騙到「定格」，開局連下8分，首度技術暫停前11：2大幅拉開，小戴讓何冰嬌次局只拿到7分，兩人進入決勝局。

決勝局戴資穎失誤攀升，出現不少掛網或出界失誤送分，陷6：11小危機，全場失誤偏多，追分不利，最後也是因出界球，讓何冰嬌帶走勝利。

何冰嬌擊敗戴資穎，拿到4強門票。（資料照，歐新社）