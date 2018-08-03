羽球世錦賽》淘汰球后戴資穎 BWF讚何冰嬌是「巨人殺手」（影音）

戴資穎爆冷不敵何冰嬌。（資料照，法新社、歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第7的何冰嬌八強對上球后戴資穎，雖然生涯對戰成績以吞下1勝6敗位居下風，近期更是吞下6連敗，但何冰嬌以21：18、7：21、21：13擊敗戴資穎，成功搶下四強門票，BWF官方賽後以「巨人殺手」評價何冰嬌今天的表現，而這一勝也讓中國網友都陷入瘋狂，直呼真的「快哭了」。

世界球后戴資穎昨天締造31連勝的新紀錄，無疑是今年女單世錦賽的最大熱門，不過，此戰結果出乎外界預期，戴資穎力戰3局爆冷不敵何冰嬌，世錦賽八強止步，「世界冠軍」美夢再次破碎。

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成為戴資穎的連勝終結者的何冰嬌，讓中國球迷都感到相當振奮，激動表示「真的是見證歷史」、「終於破魔咒了」、「太厲害了」、「我都要哭了」、「爆冷阿！」，何冰嬌賽後受訪時則表示，擊敗戴資穎有一種「奇妙的感覺」。

何冰嬌的四強對手將是賽娜（Saina Nehwal）和瑪琳（Carolina Marin）的勝方。