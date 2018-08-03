新飛魚誕生！？10歲「超人」打破菲爾普斯23年紀錄

阿布亞達打破菲爾普斯100公尺蝶式紀錄，吸引全球目光。（圖片取自「Salinas Aquatic Center MCAT」臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國「飛魚」菲爾普斯生涯泳冠23面奧運金牌，是史上坐擁最多奧運金牌的運動員，他在各大賽事締造的紀錄更是不勝枚舉，但最近一名年僅10歲的少年打破了菲爾普斯高懸23年的紀錄，連菲爾普斯都甘拜下風，成為了少年的粉絲。

美國「飛魚」菲爾普斯。（美聯社）

綜合外媒報導，來自美國加州的克拉克肯特阿布亞達（Clark Kent Apuada），最近在遠西國際游泳錦標賽中，以1分09.38秒打破了菲爾普斯於1995年創下的1分10.48秒100公尺蝶式紀錄，足足快上一秒。阿布亞達受訪時笑說，原先大家都叫他克拉克，但在打破菲爾普斯的紀錄後，大家都改叫他「超人」（超人的地球姓名為克拉克肯特）。

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阿布亞達的教練透露，阿布亞達除了想為美國拿下奧運金牌外，還想成為一名科學家和跆拳道黑帶，「他正在為了達成這些目標而努力」。阿布亞達最快參加的奧運將是2024年的巴黎奧運，屆時他也才16歲，但這已讓菲爾普斯相當期待，在推特上寫道「向克拉克肯特獻上最大的恭賀之意，持續努力吧！」