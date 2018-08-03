高球》普利司通邀請賽第1回合 波特以62桿暫居領先

波特繳出絕佳的62桿，暫時領先群雄。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕英格蘭老手波特受了刺激，反而會有好表現。今天他在WGC系列普利司通邀請賽第1回合，繳出絕佳的62桿，暫時領先群雄。

普利司通邀請賽好手雲集，波特卻在第1回合打出8個博蒂、無柏忌的62桿，1桿之差領先美國的佛勒和史丹利。這回讓波特不爽的人其實是他自己，賽前他突然發覺前13次參加這場WGC賽事，最佳名次竟然只有並列13名，他說：「對，這讓我怒火燒了起來，看到先前參賽的名次令人失望，我以為自己打的成績得比歷屆參賽清單上好一點，不知為什麼我以為應該是第2，所以有點被刺激到了。」

請繼續往下閱讀...

上次波特怒飆佳績是因為另1場WGC賽事Dell比洞錦標賽，他打到8強戰有人誤傳消息告訴他依照世界排名，那時他可以取得美國名人賽資格。但畢竟只是誤傳，波特後來得知正確訊息，讓他非常不高興，稍後的比賽輸球，更火上加油。

這一怒延燒到休士頓公開賽，波特必須贏得冠軍才有機會進軍奧古斯塔，他確實打出好成績，靠著第72洞抓下博蒂打進延長賽，並在加賽之後勝出，如願搶得名人賽最後1席。

波特打出好球，佛勒也沒手軟，趁著第1回合場地比較鬆軟，他搶攻旗位的球風正好發揮出來，打下7個博蒂、無柏忌，63桿完賽。

觀眾最多的「老虎」伍茲，這回合也打得不錯，他從第10洞開球，一路打下5隻小鳥，中、長距離的推桿能進洞是關鍵，可惜最後在第9洞開球誤入球道沙坑，花了3桿才上果嶺，兩推吞下唯一柏忌，66桿完賽，目前暫時並列14名。