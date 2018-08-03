羽球世錦賽》手握8分領先仍吞敗 周天成被地主拐氣無緣四強

周天成止步八強。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕球后戴資穎八強止步，台灣「一哥」周天成今天也在世錦賽八強遭遇中國地主，他面對南京青奧男單金牌石宇奇，小天決勝局喪失領先優勢，終場以21：16、15：21、18：21吞敗，無緣挺進四強。

面對世界排名第3的22歲石宇奇，周天成先前兩次跟對方交手，小天居0勝2負劣勢。

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首局周天成很快調整戰術，避免讓對方太容易攻擊，石宇奇變速攻擊相當具有威脅性，但小天戰術運用得宜，首局以21：16拿下。

次局換邊後，對手打出自己節奏，周天成居4：13劣勢，但他沒有放棄，追到3分差距，但石宇奇仍把握住領先優勢，扳平戰局。

周天成決勝局遭逆轉。（法新社）

石宇奇振奮怒吼。（法新社）

決勝局，周天成靠著絕佳防守，來到12：4大幅差距，但對方也快速調整，逼得小天以反拍防守，石宇奇連續殺球得逞，追到16平手。

但場地似乎也幫著這位地主，石宇奇出現不少幸運球，其中一次小天近身殺球，石宇奇作勢回擊，以為守不到，沒想到被他勾進，儘管小天及時回球但卻掛網，最後賽末點石宇奇網前球，也是翻過網，石宇奇激動慶祝勝利。