撞球》「撞球王子」柯秉逸擊退張榮麟 笑捧亞錦賽冠軍

「撞球王子」柯秉逸擊退張榮麟，成為2018年台塑盃亞洲花式撞球錦標賽冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「撞球王子」柯秉逸今日在2018年台塑盃亞洲花式撞球錦標賽，先於男子單打4強以8：7氣走余豊熙，決賽又以8：2輕取「火雲邪神」張榮麟，完成甜蜜復仇並贏得冠軍。

張榮麟在4強克服4：7落後，最終連取4局，以8：7逆轉勝「奪命書生」鄭喻軒。不過，他決賽卻鮮少獲得出桿機會，眼睜睜看著柯秉逸捧冠，連兩年屈居亞軍。他苦笑表示，「去年輸球比較悶，這次感覺還好，因為我自己沒有發揮很好，反正比賽有輸有贏。」

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柯秉逸去年亞錦賽4強不敵張榮麟後，竟意外陷入對火雲邪神一勝難求窘境，在各大賽事都未曾贏過，如今總算討回顏面。柯秉逸表示，「今年上半年比賽少，我也很久沒比賽了，這次比賽感覺一直不好，但狀況最好應該就是這場冠軍賽。」

「撞球王子」柯秉逸擊退張榮麟，成為2018年台塑盃亞洲花式撞球錦標賽冠軍。（記者林岳甫攝）

「撞球王子」柯秉逸擊退張榮麟，成為2018年台塑盃亞洲花式撞球錦標賽冠軍。（記者林岳甫攝）

「火雲邪神」張榮麟連兩年屈居亞洲花式撞球錦標賽亞軍。（記者林岳甫攝）

「撞球王子」柯秉逸（左）擊退張榮麟，成為2018年台塑盃亞洲花式撞球錦標賽冠軍。（記者林岳甫攝）