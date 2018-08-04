羽球男雙四強戰、基襪大戰 今日賽事預告與轉播

洋基王牌塞維里諾（美聯社）

為你帶來今日賽事預告！

2018世界羽球錦標賽持續進行，男雙部分「雙麟配」陳宏麟、王齊麟一路過關斬將，順利晉級四強，今天將面對到日本搭檔嘉村健士與園田啟悟，比賽預計不早於晚間六點開賽。是否能乘勝追擊，挺進到冠軍戰，奪得台灣男雙首面金牌，請喜愛羽球的球迷，打開電視為他們加油！

中華職棒則是有兩場賽事進行，首先富邦悍將要到台中作客中信兄弟主場，目前在下半季戰績開出紅盤的中信，將派出艾迪頓面對目前聯盟的勝投王伍鐸，中信究竟能不能突破伍鐸的封鎖，拉開和桃猿的勝差，精采可期不要錯過囉！

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另外一地的比賽則是統一獅要在主場面對來訪的Lamigo桃猿，統一派出本季表現出色的江辰晏，對上目前桃猿的王牌投手克恩三世，土洋對決究竟會擦出什麼火花，喜愛棒球的朋友，請準時鎖定轉播囉！

美國職棒部份有三場比賽轉播，首先大谷翔平所屬的天使，將對戰美聯中區第一的印地安人，天使將派出巴雷亞（Jaime Barria）面對印地安人的先發投手克萊文傑（Mike Clevinger）。

另一場比賽，美東龍頭爭奪戰繼續上演，前一役把洋基打爆的紅襪，是否能豪取系列賽二連勝，此戰洋基派出陣中王牌投手塞維里諾（Luis Severino）對陣紅襪波瑟羅（Rick Porcello）。

早上十點最後一場轉播，太空人將面對道奇，雙方先發投手為韋蘭德（Justin Verlander）與伍德（Alex Wood），精彩比賽敬請鎖定！

羽球世錦賽

11:00 開賽 愛爾達體育3台

CPBL例行賽

17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育台、愛爾達體育2台、愛奇藝

17:05 Lamigo桃猿@統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育台、愛奇藝

MLB例行賽

07:00 天使@印地安人 民視

07:00 洋基@紅襪 FOX體育、FOX體育3台

10:00 太空人@道奇 FOX體育

NPB例行賽

13:00 軟銀@歐力士 FOX體育

16:55 養樂多@阪神 ELEVEN SPORTS

17:00 西武@火腿 FOX體育3台