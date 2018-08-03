桌球》最新世界排名出爐 林昀儒躍居「台灣三哥」

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌球總會今天公布八月份世界排名，8月17日才滿17歲的合庫小將林昀儒，從52名躍居36名，再創生涯最佳，並首度超越廖振珽，成為「台灣三哥」。

林昀儒目前僅次於世界排名14的莊智淵及30名的陳建安。原本排名36的廖振珽，上週澳洲公開賽未能闖進會內賽，排名滑落至50名，謝下今年新低。

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林昀儒今年世界排名一路攀升，從一月份的134名狂升近百名，並寫下連續7個月排名上升的超級紀錄，完成了在17歲生日前躋身世界前50的目標。

15歲的日本「怪物少年」張本智和，澳洲公開賽闖進四強，世界排名從第8上升至第6，再創生涯最佳，也是世界前50唯一比林昀儒年紀還小的球員。

張本智和。（資料照，歐新社）

澳洲公開賽奪下男單冠軍的中國名將許昕，也從第5名回升至第2，僅次於世界球王樊振東。波爾、林高遠和奧恰洛夫則分居3至5名。

女子組方面，鄭怡靜小升1名來到第8，依然是「台灣一姐」﹔陳思羽滑落3名排名26、鄭先知排名51。

朱雨玲球后寶座沒有更動，劉詩雯在澳洲公開賽封后後，世界排名從第6躍第2。澳洲公開賽打進決賽的丁寧也從第17名回升至第7，今年首度重回前十。