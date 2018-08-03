羽球》戴資穎是女版李宗偉？ 中國評論家狂酸：差遠了

戴資穎今天在世錦賽8強戰，不敵中國女將何冰嬌，個人首金夢碎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在2018中國南京羽球世錦賽女單八強，決勝局失誤送走勝利，終場不敵中國女將何冰嬌，八強止步，無緣締造個人新猶，然而竟有中國評論家賽後「馬後炮」在媒體上狂酸小戴，不但認為她「就只是一位巡迴賽天后」，還稱她「跟李宗緯相比還差得遠了。」

世界球后戴資穎昨天締造31連勝的新紀錄，無疑是今年女單世錦賽的最大熱門，今日對手碰上擁有地主優勢、世界排名第七的何冰嬌，戴資穎力戰3局爆冷不敵對手，世錦賽八強止步，「世界冠軍」美夢也再次破碎。

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然而有位中國的評論家賽後卻在《新浪體育》撰文指出，何冰嬌今天完成看似不可能完成的任務，除了她自身的進步是獲勝的關鍵外，另外一方面戴資穎可以說是輸給了自己，尤其是在決勝的第3局完全沒打出自信，反而多次出現離譜失誤，認為「習慣性大賽崩盤的小戴又露出原形」。

有網友將小戴稱做「女版李宗偉」，這位評論家更毫不客氣地寫下：「這可能是李宗偉今生被黑得最慘的一次，要知道大馬一哥至少拿到三枚奧運銀牌和四次世錦賽亞軍，也就是跟林丹比悲情了些，而小戴如果想有資格與李宗偉『沾親帶故』，麻煩在世錦賽和奧運會先打進四強再說，再來跟李宗偉相比。」

不過這篇評論並沒有獲得網友買單，反而認為頂著連勝壓力的戴資穎，不管是在球技和人品上皆是有目共睹，認為這樣的評論實在太主觀。

比賽結束後，小戴的粉專湧入超過萬名粉絲按讚、近千則留言，幾乎全是對小戴的暖心打氣，這些加油聲小戴都聽到了，她稍早也在粉絲團發文，暖心感謝球迷的支持、鼓勵，風度高低可見一斑。