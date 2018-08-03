中職 Live》陳品捷幸運德州安打 打回悍將超前分

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 3 0 1 1 5 9 0 兄弟 0 1 3 4 3 2

第4局

4局下，

4局上，因張志豪大腿疑似拉傷，中信兄弟更換中外野手為林書逸，林宥穎敲出游擊方向滾地球，靠游擊手陳偉漢傳球失誤上壘，陳凱倫犧牲觸擊失敗，投手接球傳給補位的游擊手，二壘跑者出局，手感火燙的張正偉又敲出中間方向一壘安打，跑者分佔一、三壘，陳品捷敲出右外野落地的幸運德州安打，送回悍將超前分。

第3局

3局下，兄弟開路先鋒王威晨先獲四壞球保送，隨後盜壘成功上到二壘，一出局後，布魯斯遭遇亂流，陳子豪、張志豪都選到四壞保送形成滿壘，詹子賢擊出內野飛球接殺出局，不過下棒周思齊敲出右外野清壘二壘安打，一棒將比分追成4：4平手。

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周思齊敲出二壘清壘安打。（記者廖耀東攝）

周思齊一棒助兄弟追平悍將。（記者廖耀東攝）

一壘上的張志豪也拼命奔回本壘拿下球隊追平分。（記者廖耀東攝）

王威晨回本壘得分。（記者廖耀東攝）

3局上，胡金龍一上來就開轟左外野陽春砲，悍將再添一分，蔣智賢、林益全都擊出飛球遭到接殺出局，林哲瑄則靠著游擊手陳偉漢接球失誤上壘，不過于孟馗只敲出滾地球遭刺殺。

胡金龍開轟陽春砲。（記者廖耀東攝）

胡金龍敲出陽春砲與隊友擊掌慶祝。（記者廖耀東攝）

第2局

2局下，兄弟展開反攻，張志豪一上場就敲出三壘車布邊二壘安打，一出局後，周思齊選到四壞保送，林智勝則是吞下三振出局，不過黃鈞聲補上適時一擊，敲安送回兄弟破蛋分。

黃鈞聲敲安。（記者廖耀東攝）

黃鈞聲安打送回兄弟破蛋分。（記者廖耀東攝）

2局上，紐維拉回穩，一出局後，雖然又被張正偉敲出安打，不過卻穩穩抓下最後兩個出局數。

兄弟先發紐維拉。（記者廖耀東攝）

第1局

1局下，隊友幫忙打回三分，悍將先發布魯斯也投得虎虎生風，首局讓兄弟打者三上三下。

1局上，比賽才剛開局，悍將就攻勢連連，開路先鋒張正偉就先敲出穿越一、二壘防區一壘安打，雖然之後盜壘失敗出局，不過接下來陳品捷突襲短打形成投手前內野安打，胡金龍敲出右外野一壘安打，陳品捷也趁勢上三壘，蔣智賢再補上左外野三壘安打，把壘上兩名跑者通通回來得分，悍將先馳得點，林益全又敲出左外野二壘安打，悍將再添1分，林哲瑄、于孟馗都敲出飛球遭接殺。

張正偉盜壘被阻殺。（記者廖耀東攝）

蔣智賢敲出左外野三壘安打，帶有二分打點。（記者廖耀東攝）

林益全又敲出左外野二壘安打，悍將再添1分。（記者廖耀東攝）

賽前

悍將今推洋投布魯斯先發，布魯斯目前拿下1勝7敗，防禦率4.48。上一次出賽也是面對中信兄弟，不過僅投4局被敲出7支安打，失掉4分吞下敗投，但撇除掉這場比賽，他近況並沒有太差，只是運氣不佳，第二勝遲遲無法入袋。

悍將先發布魯斯。（記者廖耀東攝）

兄弟今則推上紐維拉，這場比賽是他第二次先發，上一場是在7月27日，他主投7局被敲出7支安打，失掉1分但非自責分，繳出優質好投，但隊友火力不支援吞下中職首敗。紐維拉在二軍的表現也相當優異，12場先發中拿下4勝3敗，防禦率僅2.66，目前看來相當適應中職環境，第二度登板先發會有怎麼樣的表現，也值得期待。

兩隊先發名單：