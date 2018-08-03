中職Live》統一得點圈有人不會打 1：2落後桃猿

2018/08/03 20:17

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

 2 0 0 0 0 2 4 0

統一

1

 0 0 0 1 8 0

第五局

首棒打者劉時豪就擊出安打上壘，但接下來的藍寅倫以及郭永維和王柏融，分別遭到三振、擊出界外飛球出局，以及擊出左外野飛球出局，三出局。

第四局

瑞安三振掉上次對他敲全壘打的陳俊秀，隨後讓郭嚴文擊出右外野飛球出局，但他接下來保送廖健富後，再遭林智平擊出內野安打上壘。陽耀勳遭三振，結束這個半局。

首棒打者莊駿凱再度擊出安打上壘，陳傑憲隨後接著擊出一支巧妙安打，形成一、三壘有跑者的局面。唐肇廷擊出左外野飛球出局，一出局。陳傑憲盜壘失敗，二出局。吳桀睿遭到三振，三出局。

第三局

藍寅倫遭三振後，郭永維選到四壞保送上壘，隨後王柏融擊出雙殺打，形成變相三上三下，結束這個半局。

首棒打者吳桀睿擊出安打上壘，郭阜林擊出左外野飛球被接殺，一出局。陳鏞基四壞保送上壘，一、二壘有跑者。高國慶擊出二壘小飛球出局，二出局。朱元勤遭觸身球擊中上壘形成滿壘。陳重羽擊出右外野飛球被接殺，三出局。

第二局

廖健富擊出游擊滾地球遭到刺殺，一出局、林智平擊出二壘滾地球遭到刺殺後，陽耀勳選到四壞球保送上壘，不過劉時豪站著不動被三振，三出局。

下個半局，統一朱元勤以及陳重羽連續兩棒安打進佔得點圈。不過下棒的莊駿凱觸擊失敗，捕手傳三壘封殺跑者，一出局，一二壘有人。陳傑憲擊出二壘滾地球遭封殺跑者，形成兩出局，一三壘有人的局面。唐肇廷遭三振，三出局。

Lamigo桃猿先發投手蘇俊羽。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手瑞安。（記者黃志源攝）

第一局

陳俊秀在壘上有人時擊出兩分打點右外野全壘打，為桃猿取得2：0領先。

Lamigo桃猿陳俊秀在1局上擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿陳俊秀在1局上擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿陳俊秀在1局上擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

陳傑憲中外野飛球遭接殺，唐肇廷擊出左外野剛好越過三壘手的安打，吳桀睿擊出右外野安打，進佔一、二壘。郭阜林雖然沒能建功出局，但下棒的陳鏞基擊出一隻穿越內野防區的飛球形成安打，帶有一分打點。雙方2：1，統一落後一分。高國慶擊出內野飛球出局。

統一獅陳鏞基在1局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅陳鏞基在1局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

先發打序

Lamigo桃猿

棒次

統一獅

藍寅倫  LF

1

陳傑憲 SS

郭永維  SS

2

唐肇廷 RF

王柏融  CF

3

吳桀睿 2B

陳俊秀  1B

4

郭阜林 3B

郭嚴文  2B

5

陳鏞基  DH

廖健富  DH

6

高國慶 1B

林智平  3B

7

朱元勤 LF

陽耀勳  RF

8

陳重羽  C

劉時豪  C

9

莊駿凱  CF

蘇俊羽

先發

瑞安
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