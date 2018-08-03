MLB》釀酒人分區第二的秘密 竟然是...哥吉拉！？

A kid sent these Godzilla figures to a bunch of Brewers after they lost seven of eight going into the All-Star break, hoping to help. Christian Yelich has been carrying it around. “It finally ran out of power,” Yelich said after his 15-game hitting streak ended Wednesday night. pic.twitter.com/F0KBGyNOkU — Adam McCalvy （@AdamMcCalvy） 2018年8月2日

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人隊目前在國聯中區以63勝49敗，1場勝差落後給同區龍頭小熊隊，同時是國聯外卡的領先者。在明星賽前他們才剛打出8場比賽7敗的慘烈戰績，是什麼讓他們能重回競爭行列，甚至威脅分區龍頭呢？答案就是：哥吉拉。

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釀酒人隊在明星賽前經歷了一段艱辛的賽程，他們8場比賽僅拿下一場。這時有位小球迷不忍喜愛的球隊如此難堪，因此決定發揮他的力量幫助球隊度過難關：他寄了一堆哥吉拉模型給釀酒人隊。

想不到釀酒人隊的表現真的因為哥吉拉越來越好，明星賽後釀酒人隊七月的戰績為8勝4敗，一舉讓他們衝上分區第二，雖然八月前兩場都輸給了道奇，但目前他們依然還是季後賽的有力競爭者。

釀酒人隊的明星外野手耶利奇（Christian Yelich），是最受到哥吉拉力量保護的人，他在收到哥吉拉之後一直將它隨身帶在身邊，同時他也繳出超水準的表現。耶利奇最近15場比賽的打擊率是4成84、上壘率5成、長打率0.906，並且連續15場比賽有安打。

他在昨天的比賽中斷連續15場比賽有安打後開玩笑地表示：「哥吉拉的力量快用完了。」

耶利奇近期手感超火燙。（資料照，法新社）