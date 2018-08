MLB Live》大谷首度單場雙響砲 天使3：3印地安人（影音）

第三局

大谷翔平在第2打席滿球數,敲出右外野陽春彈,個人首度單場雙響砲,本季第11轟,天使以3:3追平印地安人。

