MLB》酒駕毀了他！姜正浩受傷整季報銷 大聯盟之路恐結束

姜正浩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜南韓籍野手姜正浩今年終於能赴美國打球，未料如今傳出他左手腕受傷，必須動刀、將動手術，代表本季恐報銷，明天球季也很有可能無法待在大聯盟。

姜正浩因2016年12月在南韓酒駕肇事遭逮，由於第三次酒駕被捕，駕照遭到吊銷，也被南韓法院判刑8個月、緩刑2年。姜正浩雖然能赴美，但無法拿到工作簽證，讓他無沒可打，去年一度轉戰多明尼加冬季聯盟。

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今年季中姜正浩終於獲得工作簽證，到小聯盟海盜3A比賽，未料在美國時間6月20日的比賽後，姜正浩手腕感到不適，醫生建議暫時休息並治療，姜正浩自6月24日之後就沒有出賽，27日就被放進傷兵名單。

根據大聯盟官網指出，姜正浩在週二的打擊練習後，手腕仍不舒服，之後決定動手術，預計將缺席4至6週，等於今年球季幾乎無望在大聯盟出賽。此外，海盜和姜正浩簽的是一份「4+1」合約，第5年的球隊選項為550萬美元，海盜可花25萬美元買斷。

現年31歲的姜正浩在2015年初和海盜簽下4年1100萬美元的合約，首年就繳出15轟、58分打點、打擊率0.287的成績；2016年球季也有21轟、62分打點、打擊率0.255的好表現，未料季後因酒駕事件，讓他近兩年都無法在大聯盟賽場打球。