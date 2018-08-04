MLB》哈普進傷兵名單 洋基明推23歲菜鳥對紅襪

23歲的亞當斯，明天將在紅襪主場迎接生涯初登板。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客紅襪連吞2敗，明天將推出菜鳥右投亞當斯（Chance Adams）登板先發，23歲的亞當斯將成為洋基隊史第11位，在世仇紅襪主場進行生涯初先發的投手。

洋基上週從藍鳥交易來老經驗左投哈普（J. A. Happ），哈普對皇家先發6局摘勝後，因為手足口病意外進入傷兵名單，總教練布恩（Aaron Boone）考量後，決定從3A拉上農場排名第13的右投亞當斯，主投對紅襪系列賽第三戰。

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亞當斯本季在3A先發21場獲3勝5敗，有2場完投，防禦率4.50，近9場防禦率3.32，最近一場先發主投7.1局無責失分，送出8次三振但也有4次保送。亞當斯將成為洋基隊史第11位生涯初先發在紅襪主場的投手，上一位是2010年的Randy Keisler。

總教練布恩表示原本屬意由賽薩（Luis Cessa）代班輪值，但賽薩上一場後援3.2局狂丟5分責失，讓總教練改變心意，把賽薩下放3A、拉上坎利（Tommy Kahnle）支援牛棚，並由3A的亞當斯代替哈普先發。

對於拉上菜鳥投手對紅襪先發，總教練布恩認為球員的壓力在所難免，但看好球員能穩住陣腳，在高張力的比賽有所表現，「第一場先發，伴隨而來的壓力永遠都是非常大，但這是比賽的一部分，你也必須能夠應對，有時候能夠有人挺得住，希望Chance就是這個人。」

明天紅襪由新同學艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）掛帥先發，後天系列賽最終回，紅襪派出普萊斯（David Price）壓軸登板，對決洋基日投田中將大。

哈普因手足口病進入傷兵名單。（資料照，法新社）