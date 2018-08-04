MLB》擺爛才能出頭天？ 小市場球隊的生存之道

老將川柏看著球隊將一群主力球員賣出，坦言心裡不太是滋味。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕1999年到2012年間，金鶯隊在選秀會上的順位都在前15名，這表示他們在這段期間內都是比較沒有競爭力的球隊之一。不過他們在2007年選進的馬卡奇斯（Nick Markakis）、2007年獲得的強打捕手威特斯（Matt Wieters）以及2010年簽下的明星三壘手馬查多（ Manny Machado），奠定了球隊戰力的基石，從2012年開始到2016年的球季，他們都3度闖入季後賽，戰力達到顛峰。然而金鶯在這三年都從未曾進到世界大賽，使得球隊付出了慘痛的代價，也讓高層在今年戰績不佳的情況下，開始跳樓大拍賣。

有著過去的成功經驗，也讓球團當機立斷，直接在今年球季中開啟了重建之路。交易截止日前，金鶯隊送走了高斯曼（Kevin Gausman），他和邦迪（Dylan Bundy）分別是在2011、2012年被金鶯用第1輪第4順位選進，不過他們的表現雖不算太差，但兩人也都沒有成為王牌，與球團最初的預期有很大的落差，因此這項投資顯然不算成功，高斯曼也被交易到了勇士。

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金鶯隊在7月31日前賣掉了馬查多、高斯曼、布里頓（Zach Britton），史構普（Jonathan Schoop）、歐戴（Darren O'Day）和布拉契（Brad Brach），讓他們獲得了15名潛力球員。同時金鶯隊在明年的選秀會上也握有絕佳的順位，並且計劃在今年球季使用他們的275萬美元國際球員簽約金額度，尋找來自各國的好手。

但球隊如此迅速的拋售主力球員，也讓一群還待在金鶯的老將不太適應。32歲的捕手喬瑟夫（Caleb Joseph）就說，「對一支前幾年還很有競爭力的球隊來說，原本的25人名單上有22名球員離開，這很奇怪。」至於老將川柏（Mark Trumbo）表示，剛開始當然不大能接受這個事實，不過他也提到「我們不得不提出一些現實的目標，不僅是為了今年，更要在明年、後年持續向前邁進。」

交易市場詢問度最高的老大哥瓊斯，在交易截止日前未被金鶯賣掉。（法新社）