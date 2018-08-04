MLB》開賽火氣大！不滿近身球 紅襪教頭抗議遭趕出場（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」四連戰第二戰，洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）投近身球，險些砸到打者，主審當下對兩隊警告，但紅襪總教練柯拉（Alex Cora）不滿，衝進場抗議，就遭到驅逐出場。

1局上，洋基賈納（Brett Gardner）在2好球的情況下，被紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）丟一顆91.7英哩的觸身球；下個半局，塞維里諾首局面對紅襪開路先鋒貝茲（Mookie Betts），第一球投了95.6英哩的內角近身球，貝茲身體往後仰閃掉，整個人跌在地上。

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這時主審哈馬里（Adam Hamari）立即對雙方警告，柯拉突然衝進場抗議，哈馬里示意他別進場，當柯拉走到主審前抗議時，哈馬里就把他驅逐出場，柯拉當下火大向主審咆嘯。

紅襪子弟兵也很爭氣，首局靠著皮爾斯（Steve Pearce）的兩分砲、努涅斯（Eduardo Nunez）的關鍵安，就拿下3分。

紅襪總教練柯拉遭驅逐出場。（美聯社）

紅襪總教練柯拉遭驅逐出場。（法新社）

紅襪總教練柯拉遭驅逐出場。（美聯社）

紅襪總教練柯拉（右）抗議。（美聯社）

紅襪總教練柯拉（左）抗議。（歐新社）