MLB》大谷練投近況佳 有望加速重返投手丘

2018/08/04 09:44

大谷本週完成2次牛棚練投，恢復進度良好。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流大谷翔平今扛先發第三棒，生涯首度單場雙響，本季第10、第11轟同場出爐，投球也維持順暢復健進度，本週已完成2次牛棚練投，有可能用更快的速度重返投手丘。

總教練索西亞（Mike Scioscia）今天賽前透露，大谷目前恢復到105英呎長傳練習，本週作客光芒已完成2次牛棚練投，有望以更快速度重返投手丘。大谷最後一次在大聯盟登板是6月6日，隨後就因右肘尺側副韌帶扭傷進入傷兵名單。

「他投完沒有任何不舒服，就實際層面來說，有機會在幾週內回來，一旦他能進展到180英呎、200英呎，我們會看看他感覺如何，決定何時能進展到下一步。」總教練索西亞說，「就是持續評估，目前進展到長傳練習，距離他所需要達成的目標，還有一段路要走。」

大谷上月初以打者身分恢復出賽，到今天賽前累積71打數14安，有3發全壘打、1次盜壘成功、5次保送，但也吞下24次三振，期間打擊率僅2成。但大谷本季對右投打擊三圍.294/.364/.595，今天被排進先發名單，擔任3棒指定打擊，對上印地安人右投克萊文傑（Mike Clevinger）。

總教練索西亞認為，不管是哪一位打者，都會經歷表現起伏，有打不好的時候，「大谷會揮空，也會擊出一些俐落、強勁的球，有時後也會被三振，比賽就是這樣。」

大谷今天連兩打席開轟。（資料照，法新社）

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