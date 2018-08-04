高球》英國女子公開賽第2回合 盧曉晴暫居第5 姚宣榆、徐薇淩晉級

台灣名將盧曉晴在英國女子公開賽第2回合，打出69桿，總計136桿暫居第5。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴在英國女子公開賽表現依舊出色，今天第2回合打完，她以總計低於標準桿8桿暫時排名第5，只落後兩桿。

第2回合比賽4名台灣女將開球時間較早，盧曉晴打下5個博蒂、2個柏忌，69桿完賽，總計136桿暫居第5。她在第15洞打博蒂時，一度衝上並列領先，可惜第17洞吞了柏忌。

請繼續往下閱讀...

台灣女將徐薇淩第2回合也有佳作，打下3個博蒂、無柏忌的69桿，她和姚宣榆同以總計142桿暫時並列24名。曾雅妮則打出73桿，總計148桿未能晉級決賽。

這回合領先選手大多是上午出發的球員，包括英格蘭的G.霍兒、日本比嘉真美子、澳洲的李旻姬和泰國女將波南儂，加上盧曉晴，一度出現5人同以低於標準桿9桿並列領先的局面。波南儂在第16洞再抓小鳥，才以總計134桿單獨領先。

波南儂過去7次參加英國女子公開賽只有1次晉級，今年第8度挑戰終於有比較好的進展，在36洞打完暫排第1，要向生涯第1座大賽冠軍邁進。

台灣名將盧曉晴在英國女子公開賽第2回合，打出69桿，總計136桿暫居第5。（美聯社）

台灣名將盧曉晴。（美聯社）

台灣名將盧曉晴。（路透）

台灣名將盧曉晴。（法新社）