MLB》傳奇教頭弄丟冠軍戒？ 原來卡在手套裡

〔體育中心／綜合報導〕每個大聯盟球員或是教練，都渴望擁有屬於自己的冠軍戒指，且終其一生也不一定能拿到，就算得到了，那肯定也是傳家之寳，會被小心翼翼地保存著。不過前任紅雀隊的傳奇總教頭拉魯薩（Tony La Russa）竟在開球後弄丟冠軍戒。

前紅雀隊傳奇教頭拉魯薩。（法新社）

昨日洋基與紅襪的比賽，邀請了現在於紅襪球團工作的拉魯薩擔任開球儀式的嘉賓，於是拉魯薩賽前便向紅襪隊的後援投手凱利（Joe Kelly）借了手套，看似正常的舉動，但拉魯薩在把手套還給凱利時，可能忘了檢查：

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Hey @TonyLaRussa I might have something you are looking for... thanks for using my glove during the first pitch ceremony #finderskeepers #findersfee #trilliondollars @RedSox @Cardinals pic.twitter.com/ucxRCK38EZ — Joe Kelly Jr. （@JosephKellyJr） 2018年8月3日

賽後凱利在檢查手套的時候發現，手套裡面多了一樣東西，仔細一看，原來是拉魯薩在紅雀隊執教時期的冠軍戒指，這可把凱利嚇了一跳，也讓他在推特發文向拉魯薩喊話：「我這裡可能有你要的東西」，意指拉魯薩的冠軍戒指遺落在他手套裡，這下就看凱利要開出多少的「贖金」讓拉魯薩來贖回屬於他的東西。

現職紅襪顧問的拉魯薩，球員時期是個在大聯盟與小聯盟之間載浮載沉的內野手，生涯在大聯盟只敲出了35支安打，打擊率0.199，相當不起眼，但任誰也沒想到，卸下球員身分後，拉魯薩卻開啟了他長達33年的總教練生涯，成為大聯盟史上最偉大的教頭之一。在這33年的執教生涯，拉魯薩替球隊收下了2728場勝利，2365敗，0.536的勝率，並3度拿下世界冠軍，其中以2011年在聖路易上演「不死鳥」傳奇後退休，最為人津津樂道。

紅襪隊「火球男」凱利。（USA TODAY）