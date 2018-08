MLB》傳奇教頭弄丟冠軍戒？ 原來卡在手套裡

〔體育中心/綜合報導〕每個大聯盟球員或是教練,都渴望擁有屬於自己的冠軍戒指,且終其一生也不一定能拿到,就算得到了,那肯定也是傳家之寳,會被小心翼翼地保存著。不過前任紅雀隊的傳奇總教頭拉魯薩(Tony La Russa)竟在開球後弄丟冠軍戒。

前紅雀隊傳奇教頭拉魯薩。(法新社)

昨日洋基與紅襪的比賽,邀請了現在於紅襪球團工作的拉魯薩擔任開球儀式的嘉賓,於是拉魯薩賽前便向紅襪隊的後援投手凱利(Joe Kelly)借了手套,看似正常的舉動,但拉魯薩在把手套還給凱利時,可能忘了檢查:

Hey @TonyLaRussa I might have something you are looking for... thanks for using my glove during the first pitch ceremony #finderskeepers #findersfee #trilliondollars @RedSox @Cardinals pic.twitter.com/ucxRCK38EZ