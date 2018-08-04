MLB》單場雙響朗神後第一人 大谷4安個人秀終結天使連敗

大谷翔平首度繳出4安猛打賞，並單場敲出雙響砲灌進3打點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平近期陷入21打數3安的低潮，今天面對印地安人打擊火力大爆發，上演個人秀，單場敲雙響砲，生涯頭一遭，首度繳出4安猛打賞、3打點和1次盜壘成功，並在8上跑回致勝分，幫助天使終場以7：4擊敗印地安人，終結球隊近期一波4連敗。

大谷翔平此役首度擔任第三棒指定打擊，1上首打席就砲轟印地安人先發投手克萊文傑（Mike Clevinger），敲出左外野2分彈，本季第10轟達陣，客場首度開轟，助隊以2：0先馳得點，不過印地安人下個半局就回敬2分扳平戰局。

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大谷翔平單季10轟出爐，成為了自1912年的貝比魯斯（Babe Ruth）之後，首位能有單季10轟、至少2勝的二刀流選手。

大谷3局上再度開砲，敲出右外野陽春彈，連兩打席開轟，生涯首度雙響砲，他也是自2012年鈴木一朗之後，第一位敲出雙響砲的日籍球員。

大谷8局上再扮英雄，先是面對牛棚左投培瑞茲（Oliver Perez）敲出左外野安打，並盜上二壘，再靠著佛列契（David Fletcher）適時的二壘安打，跑回超前分，天使單局灌進4分，終場以7：4贏球。

大谷翔平此役5打數4安打，包括2發全壘打，單場灌進3分，也為球隊跑回3分，另有1次盜壘成功，打擊率從2成57上升至2成72。