MLB》超悲情！ 德葛隆連7場優質先發、竟一勝難求（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟防禦率王德葛隆（Jacob deGrom）再度悲情吞敗，今天對勇士先發8局僅責失2分，仍然與勝投無緣，還吞下本季第7敗，本季對勇士先發5場、球隊全部輸球，德葛隆已連續7場繳優質先發，卻悲情一勝難求、苦吞5敗。

德葛隆目前獨居大聯盟防禦率王，但今天對勇士仍然找不到勝投解答，本季5度交手球隊全輸球，德葛隆繳4場優質先發，苦吞0勝2敗。德葛隆此役用100球投完8局，送出9次三振僅1保送，挨轟掉2分責失，自己還敲安上壘但沒能得分。

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大都會打線今天嚴重熄火，受制勇士先發桑契斯（Anibal Sanchez）6局9K好投，全場僅2安打回1分，孤立無援的德葛隆苦吞本季第7敗，已超過一個月未摘勝投，6月中對洛磯奪勝後，連7場都繳優質先發，卻苦吞0勝5敗，有4場投到8局、單場責失2分以內，個人連14場達陣優質先發。

德葛隆賽後表示，今天被對手敲陽春砲、二壘打掉的2分，2球全都沒有失投，雖然投到自己想要的位置，還是被打出去，是打者掌握得好，賽後受訪時表示：「我不喜歡輸球，我永遠都不想習慣輸球，這裡沒有人喜歡輸，你去找個人隨便問，問他今晚輸球感覺爽不爽，我想沒有人會說yes。」

德葛隆今天自力敲安。（法新社）

德葛隆連7場優質先發卻一勝難求。（USA TODAY Sports）